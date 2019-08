Le centre et l'est du pays : Ciel dégagé à peu nuageux avec par endroits un peu de brume ou quelques bancs de brouillard. Le nord-est du pays : Ciel dégagé à peu nuageux avec par endroits un peu de brume, quelques nappes de brouillard et éventuellement quelques bancs de nuages bas.

07h 11°C 8 km/h 09h 14°C 9 km/h 11h 19°C 8 km/h 13h 21°C 9 km/h 15h 23°C 8 km/h 17h 24°C 8 km/h 19h 23°C 6 km/h 21h 18°C 7 km/h