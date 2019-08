Woluwe-st-Lambert: le MR veut des lieux à garer les trottinettes

Lors du conseil communal prévu ce lundi 2 septembre, le groupe MR+ emmené par Amélie Pans et Steve Detry introduira une motion concernant des emplacements de stationnement communaux à destination des trottinettes et des vélos en libre-service. «Nous sommes interpellés du fait que des trottinettes sont souvent placées n’importe où sur le trottoir et bloquent le passage pour les piétons», soulignent les deux conseillers communaux de l’opposition.

« Nous sommes partisans de cette mobilité douce. Mais nous craignons que, si on laisse pourrir la situation, les gens fassent un rejet vis-à-vis des trottinettes et des vélos. Ce n’est pas le but.