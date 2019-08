Forchies: Constantin et Gabriel, tués d’une balle en pleine tête

La zone de police des Trieux a effectué une macabre découverte dans la nuit de jeudi à vendredi: deux hommes exécutés au bord d’un étang. Deux ressortissants roumains. Le parquet de Charleroi vient de communiquer les premiers détails à propos de cette terrible affaire.

Le chemin du Bosquet, à la limite entre Forchies dans l’entité de Fontaine et Souvret dans celle de Courcelles. Un endroit calme, où on retrouve essentiellement des villas et des champs. Pourtant, jeudi soir, un événement a perturbé la quiétude des lieux.