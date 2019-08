D3 am.: Xavier Alcazar retrouve déjà Wavre

À l’occasion de la grande première de Kosova à domicile en Division 3 amateurs, Xavier Alcazar, le défenseur schaerbeekois, va déjà retrouver son ancien club: Wavre Sports.

« J’y ai joué les deux dernières saisons », explique-t-il. « J’ai passé beaucoup de bons moments là-bas. D’ailleurs, j’étais prêt à poursuivre l’aventure avec les Macas. Mais je travaille et vis à Bruxelles, d’où le fait que je me sois engagé avec Kosova. Je serai très content de retrouver Wavre et j’ai beaucoup d’envie. »