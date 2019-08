Une nouvelle opération a eu lieu mardi au parc de la porte de Hal

Une opération de sécurisation s’est déroulée mardi dernier dans le parc de la Porte de Hal, situé sur le territoire de Bruxelles-Ville, et ses alentours afin de répondre aux agressions verbales et bagarres reportées ces derniers temps, a annoncé vendredi la police de Bruxelles-Ixelles. Elle a donnée lieu à 30 identifications et 5 arrestations administratives, a précisé Olivier Slosse, le porte-parole de la zone de police. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large mise en oeuvre pour sécuriser les abords du parc.

Des problèmes d’insécurité ont été constatés dans le parc et surtout dans les rues avoisinantes par les communes de Bruxelles-Ville et de Saint-Gilles, leurs zones de police respectives ainsi que par de nombreux riverains. Il s’agit principalement d’agressions verbales de passants et de bagarres provoquées par l’alcool et la drogue.