La taxe kilométrique: «injuste, anti-social et peu efficace»

Depuis quelques jours, la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, a annoncé qu’une taxation kilométrique sera instaurée pour tous les automobilistes bruxellois. Une décision qui ne semble pas plaire à tout le monde, comme c’est le cas pour le PTB (Parti du Travail de Belgique).

« C’est injuste, anti-social et peu efficace pour la mobilité », annonce Françoise De Smedt, députée PTB. Comment fera une infirmière à domicile qui fait 100km/jour ? Un agent de la Stib lorsqu’il termine son service à 1h du matin alors qu’il n’y a plus de transports en commun ? Et les parents ayant des enfants handicapés ?