«Evere est la dernière commune sans budget 2019»

Il n’est pas content, le conseiller everois d’‘opposition Alain Van der Est (MR). «nous sommes une des seules communes à Bruxelles, si pas la seule, à ne pas avoir rentré de plan triennal et de note de politique générale.» Certes, le budget de la commune pour 2019 a été discuté au conseil communal et voté mais «le budget ne peut pas être validé tant que la note de politique générale, (programme de législature du collège) et le plan triennal n’ont pas été adoptés.»

Pour l’élu libéral, c’est un comble. « Evere est quand même la commune dirigée par Rudi Vervoort (PS), qui, comme ministre-président, a la tutelle sur les communes et par Guy Vanhengel (Open VLD), jusqu’il y a peu le ministre régional des Finances ! C’est déjà un problème politique parce qu’ils ont été bloqués suite aux négociations du nouveau gouvernement. »