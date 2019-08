Jeudi 29 août, le collège de bourgmestre et échevins a décidé d’installer 150 nouveaux arceaux à vélo dans la commune d’Etterbeek. Cette initiative permettra de garer 300 vélos supplémentaires, avec plus de sécurité. Les arceaux seront situés dans pas moins de 52 espaces différents de la commune etterbeekoise, dont le centre sportif d’Etterbeek et la Bibliothèque communale Hergé.

D’ici 2021, 750 nouveaux arceaux seront installés.