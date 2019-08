Etterbeek: La Ressource vous propose sa droguerie durable

Consommer mieux et durablement, c'est désormais possible grâce au magasin La Ressource. Tous les produits d'entretien et cosmétiques proposés s'inscrivent dans une démarche environnementale. A la fois droguerie durable et partagée, la boutique compte bien changer les modes de consommation des Bruxellois.

Pour acheter vos produits d'entretien et cosmétiques dans une démarche zéro déchet, La Ressource semble toute désignée. Écologique et durable, cette droguerie est située à Etterbeek. Soucieux de l'empreinte carbone qu'ils laissent, Alexandre Plaideau et Candice Enderlé (créatrice de Alma Sana) ont ouvert cette boutique le 6 août dernier.