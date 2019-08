Lycée à St-Josse: «incompétence de la commune», accuse un prof

La préfète du Lycée Guy Cudell a annoncé cette semaine, qu’elle démissionnerait de ses fonctions ce vendredi 30 août. La RTBF, qui a donné l’information, précise pourquoi elle n’a pas souhaité poursuivre sa mission. En juillet, on lui avait assuré que les grands travaux de rénovation prévus dans l’école seraient reportés. Mais, en rentrant de vacances, elle s’est retrouvée au milieu d’un chantier, sans lieu pour préparer la rentrée scolaire. Elle y a vu un manque de respect pour toute l’équipe éducative et a donc décidé de ne pas rester au lycée Guy Cudell. Cette nouvelle ne surprend pas Charles (prénom d’emprunt), un enseignant du Lycée, qui préfère rester anonyme pour éviter des sanctions de la commune.

« Je suis déçu et triste car cette préfète est une personne de valeur, très motivée, surtout pour travailler dans une école comme celle-ci, où le public est assez sensible. » Mais, en même temps, il n’est pas vraiment étonné. « Nous avons des soucis depuis des années avec notre pouvoir organisateur (la commune). Il y a un gros manque de communication et de l’incompétence.