Chaussée d’Ixelles: Le piétonnier 24h/24, pas avant des mois !

La zone apaisée de la chaussée d’Ixelles 24h sur 24, ce n’est pas pour demain! On se souvient que le collège ixellois (Ecolo-PS) avait annoncé l’extension à la soirée et la nuit de ce piétonnier à l’occasion de l’inauguration de la place Fernand Cocq. Vu la levée de boucliers, tant des habitants que des commerçants, le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) avait annoncé en réunion publique que cette généralisation serait reportée au mois d’octobre. Il n’en sera rien. C’est reporté à plus tard, après la fin du chantier de la Porte de Namur et, surtout, après la mise en place de mesures d’accompagnement, pour éviter que le trafic dévié de la chaussée d’Ixelles ne se reporte dans les rues résidentielles avoisinantes.

