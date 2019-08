Karagianis et Cerqueira: «Au Léo, on se sent moins seuls»

Maîtres à jouer du RSD Jette la saison dernière, Ivan Ruiz Cerqueira et Alexandre Karagianis ont choisi de relever un nouveau défi cet été: celui proposé par le Léo. Et ce dimanche, les deux comparses accueillent, au stade Fallon, leurs anciennes couleurs. Rencontre avec deux joueurs qui veulent lancer leur saison.

Léopold-Jette, ce sera un rendez-vous très attendu pour… Ivan Ruiz Cerqueira et Alexandre Karagianis. Et pour cause, les deux comparses évoluaient sous le maillot jettois il y a encore quelques mois avant de rejoindre le stade Fallon durant le mercato estival.