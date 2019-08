Anderlecht - Standard: revivez les derniers Clasicos en vidéos

Cette confrontation entre Rouches et Mauves a bien souvent produit des matches dont on se souvient quelques mois plus tard.

Qui dit Super Sunday en championnat de Belgique dit forcément un Clasico entre Anderlecht et le Standard. Le théâtre de cette première joute de la saison entre Bruxellois et Liégeois sera le Lotto Park. Et ce sont deux équipes qui connaissent un début de saison bien différent.