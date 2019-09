Webcam Grand’Place: plus de 900.000 visites en un an

Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles a installé une webcam sur la Grand’Place. De quoi permettre aux Bruxellois, Belges et touristes de voir ce qui se passe via Internet sur la plus belle place du monde. Entre août 2018 et août 2019, la fréquentation moyenne mensuelle a dépassé les 77.000 visites par mois. A raison de 36.549 visiteurs via la page en français, 13.839 via la page en néerlandais et 27.341 visiteurs via la page en anglais, nous précise l’échevin de la smartcity Fabian Maingain (DéFI).

