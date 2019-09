Procès des époux Van Eyken pour assassinat : Jugement mardi

Christian Van Eycken et son épouse. - Belga

Le tribunal correctionnel de Bruxelles rendra mardi matin son jugement dans l’affaire de l’assassinat de Marc Dellea, pour lequel sont prévenus Christian Van Eyken et Sylvia B. L’ex-député au parlement flamand et son épouse sont prévenus pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea, en juillet 2014 à Laeken. Le ministère public a requis, en juin dernier, des peines de 25 ans de prison à l’encontre de Christian Van Eyken et de Sylvia B. pour assassinat.