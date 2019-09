Semaine d’hommage à Freddy Mercury au Hard Rock Cafe à Bruxelles

Du 5 au 12 septembre, le Hard Rock Cafe de Bruxelles organise «Freddie for a Week». Le chanteur de Queen aurait eu 73 ans ce 5 septembre. le Hard Rock Cafe servira le Freddie Shake, avec bourbon, rhum brun, glace à la vanille et sauce au chocolat noir. Une version non alcoolisée est aussi prévue. Il y aura également un T-shirt en édition limitée et un pin’s à l’effigie de Freddie Mercury sur scène.

La recette sera intégralement reversée au Mercury Phoenix Trust, l’association caritative que les membres de Queen Brian May et Roger Taylor ont fondée avec leur manager Jim Beach dans le but de soutenir la lutte mondiale contre le VIH et le sida.