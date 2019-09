Weytsman (MR): «construisons un projet libéral et populaire»

Après des élections difficiles et avant des élections probables en interne, le moment est important pour le MR bruxellois. C’est en tout cas l’avis de plusieurs jeunes libéraux, dont Alexia Bertrand, David Leisterh et David Weytsman. «L’occasion de travailler ensemble à un nouveau projet dont nous avons besoin», nous explique ce dernier. «Un constat qui a été fait après les élections communales puis régionales/fédérales.» L’idée avancée? Écouter et construire un projet participatif avec les militants, les élus et toutes celles et ceux qui pensent qu’un projet libéral pourra répondre aux nombreux enjeux auxquels fait face notre ville.

Ce projet devrait être fondé sur « une vision libérale urbaine et populaire, digne de la capitale de la Belgique et de l’Europe qui s’adresse à tous les Bruxellois » et qui se veut « une alternative aux mesures de gauche et d’extrême gauche de Défi, PS ou Ecolo.