Doulkeridis: «bientôt un conseil de la nuit à Flagey»

On le sait, la place Flagey est un endroit qui fait régulièrement parler de lui avec, de temps à autre, des conflits entre commerçants, utilisateurs de la place et habitants. On se souvient de l’arrêté pris par la bourgmestre ixelloise précédente, Dominique Dufourny (MR), qui imposait une fermeture des terrasses à 1 h du matin, avec amendes à la clé. La nouvelle majorité a pris un règlement imposant cette fermeture à 0h30 et pour tout Ixelles, mais appliqué avec souplesse. «Nous sommes dans une logique responsabilisante», explique le bourgmestre ixellois Christos Doulkeridis (Ecolo). «Pour Flagey, on va mettre sur pied un conseil de la nuit.

Nous avons lancé un marché public avec une société de consultance. Il s‘agira de mettre ensemble tous les acteurs. Pour que les habitants comprennent mieux la réalité des commerçants et vice-versa.