Opération cartable à Bruxelles pour éviter les accidents

Onze enfants ont été blessés gravement dans le trafic bruxellois en 2018. À l’occasion de la rentrée des classes, Bruxelles Mobilité propose aux écoles les outils de «l’Opération Cartable». Elle a pour but de sensibiliser parents et enfants aux bons comportements à adopter afin de se rendre à l’école en toute sécurité, quel que soit le mode de transport utilisé. Car les enfants sont en majorité victimes d’accidents en tant que piétons et, le plus souvent (dans 77% des cas), en dehors des zones 30 aux abords des écoles. La rentrée scolaire est donc l’occasion de rappeler aux automobilistes de lever le pied et de redoubler d’attention, notamment dans les zones à proximité d’établissements scolaires.

Bruxelles Mobilité souhaite aussi donner aux élèves et à leurs parents tous les outils afin de se déplacer vers l’école en toute sécurité, à pied, en trottinette, a vélo, en transport public ou en voiture. C’est le moment, à la rentrée, de parcourir avec son enfant le chemin vers l’école et lui donner les bons conseils !