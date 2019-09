Alexis Saelemaekers: «Je dédie mon but à ma famille»

Il a planté l’unique rose de la soirée à la demi-heure de jeu.

Alexis Saelemaekers a marqué l’unique but du Clasico, celui qui permet à Anderlecht de battre le Standard (1-0) et d’engranger un premier succès cette saison. « L’émotion est incroyable. Cela a nécessité beaucoup de travail », avouait-il au terme des débats au micro de nos confrères de Voo Foot et Proximus Sport.