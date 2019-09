Kompany fête la victoire d’Anderlecht avec une tournée générale

Le capitaine des Mauves a tenu un long discours pour remercier les supporters et soutenir ses joueurs.

La victoire d’Anderlecht dans le Clasico face au Standard (1-0) a soulagé plus d’une personne du côté du Lotto Park dimanche soir. Ce premier succès de la saison a fait son effet puisque Vincent Kompany s’est rendu dans un café à côté du stade « Café Le But » pour passer un moment avec des supporters… et offrir une tournée générale.