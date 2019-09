Woluwe-Saint-Pierre: réouverture de la piscine Sportcity

Avis aux amateurs de plongeons: la piscine olympique Sportcity à Woluwe-Saint-Pierre est à nouveau ouverte depuis ce lundi 2 septembre. Elle avait fermé pour trois mois de travaux de modernisation, dans le but de réaliser des économies d’énergie.

« Nous sommes très heureux de voir les travaux se terminer dans les délais », se félicite le bourgmestre de la commune, Benoît Cerexhe (cdH). « Fermer la piscine pendant trois mois en plein été a été une décision difficile à prendre. Mais à l’arrivée notre magnifique complexe sportif est désormais plus économique, moins énergivore et plus qualitatif. »