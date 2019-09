Forest: visite guidée de l’église Saint-Augustin à l’Altitude 100

Dès le dimanche 15 septembre, l’église Saint-Augustin, située au centre de la place de l’Altitude 100 sera ouverte pour des visites guidées.

Par groupes de 20 personnes, pèlerins et touristes pourront admirer chaque recoin de l’édifice religieux. Les visites accompagnées démarreront toutes les demi-heures et ce, de 11h30 à 18h. Achevé en 1935, c’est dans un style Art déco que leurs architectes Léon Guianotte et André Watteyne ont dessiné le bâtiment forestois. L’occasion de découvrir ce patrimoine au cœur de la commune.