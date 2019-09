Des sculptures monumentales au square Armand Steurs à Saint-Josse

C’est désormais une tradition à Saint-Josse. L’ASBL «Les amis du square Armand Steurs» annonce sa 27e exposition de sculptures monumentales dans les jardins du square Steurs.

15 sculpteurs et neuf sculptrices, « des fidèles et des nouveaux talents », présenteront leur travail du samedi 7 au dimanche 29 septembre durant les ouvertures du parc, soit de 10h à 18h. Au total, 25 œuvres et 4 installations sont prévues, dans des styles et des matériaux variés : bois, cuivre, inox, acier corten, etc.