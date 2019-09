Depuis l’an dernier, avec la collaboration du service communal plantations, la crèche Ronde Fleurie (avenue des Anciens combattants) à Evere dispose d’un petit potager pour enfants dans deux grands bacs remplis de terre.

Au mois d’avril, les enfants et leurs puéricultrices ont semé des salades, des radis et des tomates. Ils ont pris soin d’arroser régulièrement et au mois de juin, ils ont récolté leurs premiers légumes.