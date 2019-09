Un homme suspecté de cambriolages à Bruxelles a été arrêté

À la suite d’un avis de recherche diffusé le vendredi 23 août à la demande du parquet de Bruxelles, un suspect de home invasions et cambriolages a pu être identifié et interpellé ce dimanche par la police, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Il a été placé lundi sous mandat d’arrêt.

L’enquête concerne une dizaine de faits qui se sont produits entre le 9 juillet et le 1er septembre sur les zones de police Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem) et Montgomery (Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek). Il s’agissait de cambriolages et de plusieurs home invasions. Le dossier a été porté à l’instruction.