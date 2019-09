Saint-Gilles: les abords de la Gare du Midi jonchés de déchets

Ce lundi 2 septembre, les Saint-Gillois et les centaines de navetteurs qui transitent tous les matins par la gare du Midi, ont eu la désagréable surprise de découvrir un véritable dépotoir au niveau du bas de la rue d’Angleterre. Des canettes et autre détritus jonchés les deux côtés de l’artère. Un caddie était même rempli à ras bord de déchets en tout genre. Cette rue est connue pour abriter les faux taxis qui font la navette entre Bruxelles et Paris.

Pour Yasmina Nekhoul (PS), l’échevine de la Propreté que nous avons contacté : « La commune mène tous les mois des opérations intitulées « Quartiers propres » : chaque mois, un secteur défini fait l’objet d’actions transversales menées par plusieurs services communaux (propreté, espaces publics, prévention, police…).