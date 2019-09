Ixelles et Saint-Gilles s’allient pour la propreté à Trinité

Qui n’a pas pesté contre les saletés qui jonchent encore trop souvent nos trottoirs bruxellois. D’autant plus sur les zones frontalières entre deux communes, les agents communaux de la propreté s’arrêtant à la limite de leur territoire. Pour éviter ces quiproquos, Saint-Gilles et Ixelles ont décidé d’une répartition claire des rues autour de l’église de la Trinité et le long de la chaussée de Waterloo.

C’est la rentrée… et c’est aussi le retour des dépôts clandestins et de la malpropreté un peu partout à Bruxelles ! Les communes de Saint-Gilles et d’Ixelles ne sont pas épargnées par le phénomène. Elles ont donc décidé de s’allier et de collaborer en matière de propreté publique sur les voiries communales conjointes.