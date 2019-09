Roddy Kambala, la machine à marquer de Ganshoren

En deux petits week-ends, Roddy Kambala a déjà laissé sa carte de visite en Division 3 amateurs. L’avant-centre de Ganshoren, débarqué cet été en provenance de l’Olympic Charleroi, s’est déjà offert deux doublés et, par conséquent, deux succès aux siens.

Un retour remarqué pour celui qui avait déjà porté la vareuse des Verts entre 2013 et 2016. « J’ai intégré l’équipe sur le tard et j’ai donc directement dû m’intégrer avec un système qui était déjà en place », glissait le buteur. « J’essaie de le respecter au mieux et, jusqu’à présent, cela tourne en notre faveur.