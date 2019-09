Pétition du comité Alhambra contre l’installation d’un Ladbrokes

Le comité Alhambra a lancé une pétition contre le projet d’installation d’une agence Ladbrokes dans le quartier, et plus précisément au 15, boulevard de Dixmude.

« Ladbrokes nous emmènera de la criminalité, des usagers de drogues et des joueurs pathologiques, de la nuisance sonore et un sentiment d’insécurité », affirme le comité. L’enquête publique se poursuit jusqu’au 12 septembre. Mardi, plus de 120 personnes avaient déja signé cette pétition (sur Change.org.)