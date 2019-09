Ixelles veut lutter contre la prolifération des kots privés

Les projets immobiliers de kots étudiants fleurissent dans le cœur de la commune ixelloise. Un fait qui ne semble pas ravir le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis (Ecolo) et Yves Rouyet (Ecolo), échevin de l’Urbanisme. Eux, souhaitent limiter les constructions de kots privés afin de privilégier celles de kots à loyer modéré, déployées par les pouvoirs publics ou par les établissements d’enseignement, telles que les universités ou les hautes écoles.

« Il y a beaucoup de kots privés et c’est un réel problème puisque ce sont des projets de grosse envergure qui sont chers à l’achat et à la location », explique Anaïs Camus (Ecolo), échevine du Logement et des Transports. Selon les chiffres révélés par la DH, 2.400 kots ont été construits ces huit dernières années et mille sont encore attendus d’ici cinq ans.