Manola: déjà trois restaurants thaï dans le centre de Bruxelles

Manola, ce n’est pas un mais trois restaurants situés dans le quartier des Libertés à Bruxelles et place Madou à Saint-Josse. Derrière ces enseignes, Em qui, depuis six ans, propose aux clients de la cuisine thaïlandaise adaptée à leurs goûts.

Rue de l’Enseignement, rue de la Croix de fer et place Madou : à quelques pas l’un de l’autre, on trouve trois restaurants qui ont le même nom : Manola. Comme autant de possibilités de manger de la cuisine thaï, dans ce quartier de bureaux entre le parc Royal, la petite Ceinture et la rue Royale. Bienvenue chez Em (c’est son surnom), qui dirige ces trois restaurants.