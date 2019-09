Le Brussels design innove avec un marché dédié au contemporain

L’édition 2019 du Brussels Design September vient de débuter. Cette année, il innove avec la création du Contemporary Design Market. Le Brussels Design Market a été fondé il y a plus de 15 ans par trois passionnés de design vintage, dont Thierry Belenger, toujours en charge de l’organisation aujourd’hui. Au fil des années, le Brussels Design Market a évolué jusqu’à se positionner comme le plus grand marché de design vintage en Europe et est rapidement devenu l’un des événements incontournables dans le calendrier du design vintage international. Il accentuera l’image de Bruxelles en tant que ville de vintage: un parcours vintage dans la ville, marquera à nouveau cette 27e édition du Brussels Design Market, aujourd’hui plus grand marché vintage en Europe.

Pour l’édition de cette année, le Brussels Design Market dédie un espace spécifique au design contemporain ! Ce sera un moment exclusif pour les designers belges, connus ou émergents et venant de diverses disciplines du design, de présenter et vendre leurs créations.