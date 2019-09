Riverains du Parc Maximilien: marre des nuisances des migrants

Les riverains du parc Maximilien n’en peuvent plus des nuisances occasionnées par le campement de demandeurs d’asile situé devant chez eux. Le Comité des habitants Nord a décidé d’interpeller l’échevine de la Propreté publique et des Espaces verts, parce que, pour eux, la situation n’est plus vivable.

Il y a 19 bâtiments, 2.000 personnes environ, quatre écoles et quelques crèches proches du parc Maximilien. Les habitants de ce quartier se sont réunis autour d’un groupe qu’ils ont appelé « Le Comité des habitants Nord » pour tenter d’interpeller les autorités sur la situation du parc où des migrants ont établi domicile. Ils n’en peuvent plus de subir sa mauvaise gestion.