Schaerbeek: Les parents toujours pas admis dans les écoles

Si la mesure avait été mise en place en période de menace terroriste importante, le dispositif est resté: dans les écoles francophones de Schaerbeek, les parents ne peuvent plus entrer. Axel Bernard (PTB) condamne cette mesure qui empêcherait les parents d’avoir un lien avec les équipes pédagogiques. La commune ne souhaite pas assouplir les règles et assure que les écoles gagnent en tranquillité.

« Dire que Défi et Ecolo qui dirigent la commune nous ont inondés pendant la campagne électorale de belles phrases comme l’importance de la relation entre les parents et le personnel de l’école », lance Axel Bernard, conseiller communal PTB à Schaerbeek et parent d’élève, en cette rentrée 2019.