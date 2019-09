Légère hausse des accidents de travail à la Stib en 2018

Les accidents de travail ont augmenté de plus de 5% l’an dernier à la Stib. Mais ces 510 accidents restent toutefois sous le chiffre de 2008… et avec 37% de personnel en plus. Leur fréquence diminue donc. Autre bonne nouvelle, le nombre d’agressions, tant verbales que physiques, à l’égard du personnel, a diminué en 2018. Les chutes, faux mouvements et agressions restent les trois principales causes d’accidents.

Préoccupation constante, la sécurité au travail de ses agents reste un défi pour la Stib, comme en attestent les chiffres de l’an dernier. « Nous avons enregistré 510 accidents de travail en 2018, contre 483 en 2017 », explique Cindy Arents, porte-parole à la Stib. Une hausse de 5,6 %, qui ne l’inquiète pas.