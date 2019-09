Eat! Brussels drink! Bordeaux du 5 au 8 septembre

Il est possible de goûter des vins de Bordeaux. - D.R

C’est l’événement gastronomique de la rentrée. Pour sa huitième édition, le festival «eat! Brussels drink! Bordeaux» met à l’honneur quelques grands noms de la gastronomie bruxelloise du 5 au 8 septembre dans le parc de Bruxelles. Plus de quarante vignerons bordelais et trente chefs bruxellois sont unis pour le plaisir et la gastronomie.