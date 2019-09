Journées du Matrimoine à Bruxelles: les femmes à l’honneur

Depuis quatre ans, Paris a initié les journées du Matrimoine. Et cette année, Bruxelles s’y met également, le dernier week-end de septembre.

Cette année, les 28 et 29 septembre, auront lieu les journées du Matrimoine à Bruxelles. Oui, vous avez bien lu : « matrimoine » et non « patrimoine ». Cette initiative a été lancée par l’ASBL « l’Îlot » ainsi que par la plateforme « Architecture dégenre ».