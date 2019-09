Réaménagement du Carré Moscou à Saint-Gilles: des séances d’info

La réflexion autour du projet de réaménagement de la place Marie Janson en parc urbain, programmé dans le Contrat de quartier durable Parvis-Morichar, suit son cours. Durant les deux prochaines semaines, les habitants auront l’occasion de s’informer sur le projet retenu et de donner leur avis sur leur future place. Ces 5 et 11 septembre, le service contrat de quartier et le bureau d’étude se tiennent à l’entière disposition des riverains et des occupants de la place lors d’une permanence.

« Concrètement, ces jeudi 5 septembre et mercerdi 11 septembre entre 15h et 19h, les architectes du bureau d’études seront présents au pavillon situé 99 rue Hötel des Monnaies, avec des plans et ils répondront à toutes les questions. Un membre de l’équipe contrat de quartier rassemblera ces quesions et les suggestions éventuellement émisesafin d’en faire une synthèse.