30e édition de «Jeunesse en Fête» au parc de Wolvendael à Uccle

Le parc de Wolvendael accueille, ce dimanche 8 septembre de 10 à 18h, la 30e édition de «Jeunesse en Fête».

Cet événement phare de la vie uccloise est l’occasion pour les parents et les jeunes de découvrir, en un seul et même lieu, toutes les activités mises en place pour eux par les services communaux et les nombreux acteurs de terrain ucclois.