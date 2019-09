Préparation du premier budget du nouveau gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois, réuni jeudi, pour la première fois, depuis les vacances, et la deuxième, depuis son installation en juillet dernier, s’attèlera au cours des prochaines semaines à préparer son premier exercice budgétaire de la législature. Parmi la quinzaine de points à leur ordre du jour, les ministres et secrétaires d’Etat bruxellois se sont accordés sur une méthode et un calendrier de travail.

Comme en 2014, lors de la première séance de rentrée du gouvernement Vervoort II, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) reconduit dans ses fonctions, a accueilli ses - pour la plupart - nouveaux et anciens collègues, avec un cadeau de bienvenue.