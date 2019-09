16 restos réunis: le food market débarque

Un marché alimentaire ouvrira ses portes au cœur de Bruxelles en novembre de cette année. Celui-ci se situera dans les anciens locaux de la CGER dans la rue Fossé aux Loups, qui a par ailleurs donné son nom au projet, puisqu’il s’agit de Wolf!

C’est quoi le principe ? Dans cet antre alimentaire, on retrouvera pas moins de 16 restaurants (sushis, pâtes fraîches, pains syriens, viande maturée ou encore huîtres…, mais aussi deux chefs étoilés, Yves Mattagne et Hendrik Dierendonck qui proposeront de la « street food »). Il y aura encore une chocolaterie, un bar, une micro-brasserie et un marché bio.