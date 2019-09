Molenbeek investit massivement dans la rénovation de ses écoles

A l’occasion de la rentrée scolaire, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux a présenté vendredi matin les projets de rénovation et de réaménagement de son parc scolaire, composé de 16 écoles fondamentales francophones, de l’académie de musique et des arts de la parole, de l’académie de dessin et des arts visuels et de l’institut technique Edmond Machtens qui abrite une école de promotion sociale.

Ces établissements communaux doivent être distingués de ceux organisés par le réseau libre et par le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de ceux de régime linguistique néerlandophone.