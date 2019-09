La maison du Prieur au Rouge-Cloître transformée en restaurant

La maison du Prieur, au Rouge-Cloître, dans la commune d’Auderghem, qui était à l’abandon depuis 20 ans, ne le sera bien plus. Le bâtiment est en train d’être restauré pour accueillir un restaurant dans son rez-de-chaussée et des salles de conférences et d’exposition à l’étage.

Il y a 20 ans, en 1999, le prieuré de Rouge-Cloître, aussi appelé maison du Prieur, située sur le site du Rouge-Cloître, était fouillé et ensuite vidé. Le lieu, datant du 14e siècle, était doté de nombreux objets intéressants et accueillait un Horeca à l’époque. Mais après, le bâtiment a été laissé totalement à l’abandon.