Des tourelles de la Grand’Place en cours de rénovation

Vous l’avez peut-être remarqué, si vous êtes passé une de ces derniers jours à la Grand’Place, des échafaudages «cachent» une partie de la façade de l’hôtel de ville, au croisement de la Grand’Place et de la rue de l’Étuve. Il s’agit d’un chantier de rénovation prévu depuis un certain temps et qui a pour but de réparer l’édifice qui s’abîmait à certains endroits, et ces tourelles en particulier.

Aucune rénovation sur d’autres parties de la façade, à la suite des travaux actuels, n’est prévue actuellement.