Kosova et Abanda veulent enfin débloquer le compteur

Lors des deux premières rencontres de championnat, Kosova n’a pas démérité mais les chiffres sont là: les Schaerbeekois débutent la saison par un 0 sur 6 et seront déjà sous pression à Jette ce dimanche pour prendre leurs premiers points.

« Malgré cette entame de campagne délicate, on reste confiant », expliquait Aboubakar Abanda Rikam. « L’état d’esprit du groupe reste excellent. Ces deux premières rencontres (ndlr. face à Pays Vert et Wavre) sont encourageantes car on méritait à chaque fois quelque chose. On sait qu’on peut gagner et qu’on progresse de semaine en semaine.