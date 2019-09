Des logements sur l’ancien site de «Vilvorder pneus» à Laeken

Une petite année s’est écoulée depuis la fermeture de l’ancienne usine de pneus «Vilvorder Pneus» située dans la rue Gustave Schildknecht à Laeken. Le promoteur immobilier Antonissen entend offrir une seconde vie au lieu industriel en lui promettant un avenir plus «vert».

Ce projet, baptisé « Laurelle » compte proposer sur le site 38 appartements ultramodernes (33 appartements, 4 penthouses, 1 duplex et 2 espaces commerciaux). Plus d’un tiers du site sera dédié aux espaces verts. Et 977 m² , soit 35 % du site, seront dédiés aux espaces verts. « Notre objectif n’est pas d’effectuer un lifting superficiel du bâtiment de l’usine.