Gertjan Martens rejoint le RWDM pour une saison

Comme nous vous l’annoncions mercredi en exclusivité, Gertjan Martens a décidé de rejoindre le RWDM pour la nouvelle saison. Le défenseur, passé notamment par Ostende, l’Union ou Tubize dispose d’une expérience intéressante et apportera, quoi qu’il arrive, de la concurrence dans un secteur défensif de plus en plus imposante. Il a signé un contrat d’un an.