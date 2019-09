Jump XL à Laeken, si vous aimez sauts et pirouettes

À Laeken, Jump XL a ouvert il y a près de deux ans. Ce parc de trampolines propose différents parcours ainsi qu’une grande diversité d’activités.

Trampolines, parcours du ninja, tour de saut au vide et même un mur d’escalade ne sont que quelques-unes des zones d’activité du parc Jump XL. Ce parc a ouvert ses portes à l’automne de 2017 et, deux ans après, le public est toujours enthousiaste. « On est le premier parc de ce type à Bruxelles et en Wallonie » annonce fièrement Chantal, une des responsables de cette installation.