Menace de grève dans les homes bruxellois dès le 19 septembre

Le SETCa Bruxelles-Hal-Vilvorde, syndicat de la FGTB, a transmis vendredi un préavis de grève qui couvrira d’éventuelles actions de grogne du personnel des maisons de repos à partir du 19 septembre. Toutes les maisons de repos, MRS (maisons de repos et de soins) et résidences services de Bruxelles, Hal et Vilvorde sont concernées, et le préavis de grève court sur une durée indéterminée. Des actions spontanées pourraient survenir, aussi bien dans les établissements publics que privés, selon un secrétaire permanent, car la CGSP (FGTB Services publics) couvre elle aussi les initiatives du personnel affilié côté public.

Des préavis ont aussi précédemment été déposés par les syndicats libéral et chrétien », précise Nicolas De Commer, secrétaire permanent pour le secteur non-marchand au sein du SETCa BHV.